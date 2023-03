Ator de Superman ficou confuso com retorno do General Zod em The Flash

Foi uma surpresa para todo mundo quando o General Zod (Michael Shannon), personagem de O Homem de Aço (2013), apareceu no trailer do Super Bowl de The Flash. Os fãs ficaram confusos, e até o intérprete do vilão ficou também.

“Fiquei um pouco confuso”, disse Shannon em entrevista ao Looper (via EW). “Eu disse, ‘Pelo que me lembro, acho que morri em O Homem de Aço. Eles têm certeza de que pegaram o cara certo?’ Mas então eles me explicaram todo o fenômeno do multiverso, que… eu estava um pouco para trás nesse assunto. Não posso dizer que sou um grande consumidor desse gênero de filmes – não que eu tenha algo contra eles. Se vou assistir a um filme, as chances são de que não seja um desses, mas com certeza adoro fazê-los”, afirmou.

A morte de Zod pelas mãos do Superman (Henry Cavill) em O Homem de Aço gerou grande discórdia entre os críticos do filme e seus defensores. Shannon, por sua vez, gosta do filme do diretor Zack Snyder e não se importou em reprisar o personagem.

“Adorei fazer O Homem de Aço e adoro trabalhar com Zack, e senti que, de certa forma, era um filme bastante importante”, disse Shannon. “Foi bom revisitar o personagem. Eu não estive lá por muito tempo. Eu entrei e saí em algumas semanas, então foi uma ótima maneira de passar um pouco do meu verão na Inglaterra. Andy é uma pessoa adorável cara e um grande artista, visualmente, e eu me diverti muito”, finalizou.

The Flash mostrará Barry Allen (Ezra Miller) voltando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe. Mas, ao fazer isso, ele muda a linha do tempo – fazendo com que Superman não esteja por perto para lutar contra a invasão de General Zod desta vez. Felizmente, o Flash terá o Batman de Michael Keaton e a Supergirl para ajudá-lo a consertar as coisas.

Ezra Miller como The Flash

Mais sobre The Flash

A trama de The Flash se passa depois dos eventos de Liga da Justiça, mostrando Barry Allen (Ezra Miller) viajando no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, crime pelo qual seu pai foi injustamente condenado.

Mas sua atitude traz grandes consequências para o universo e, ao voltar no tempo, Barry viaja através de mundos diferentes do seu e conta com a ajuda de versões diferentes de heróis que já conheceu – incluindo versões do Batman de Michael Keaton e Ben Affleck – para reestabelecer a ordem no universo.

A direção do longa ficou a cargo de Andy Muschietti (It: A Coisa).

The Flash passou por vários reajustes durante sua pós-produção e heróis famosos da DC, como Superman e Mulher-Maravilha, foram removidos do filme.

The Flash, estrelado por Ezra Miller, estreia em 15 de junho no Brasil.

