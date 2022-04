Ator de The Mandalorian defende Gina Carano

A atriz Gina Carano foi demitida do elenco de The Mandalorian (O Mandaloriano), do Disney+, após publicações ofensivas nas redes sociais, onde comparava críticas ao partido republicano dos Estados Unidos à perseguição aos judeus na Alemanha nazista.

Em entrevista recente ao The Hollywood Reporter, o ator e lutador de MMA Bill Burr, que trabalhou com Gina na série derivada de Star Wars, diz que considera sua demissão injusta.

“Não. Achei engraçado que os liberais provassem seu ponto de vista. Eles apenas usam a indignação porque não gostam de sua política. Como alguém que se considera liberal, é decepcionante ver a esquerda se tornar como a direita costumava ser quando foi atrás das Dixie Chicks depois de criticar George W. Bush. Não há muitas pessoas assim – a maioria está apenas tentando não se meter em problemas – mas há essa pequena coleção de lunáticos – à direita ou à esquerda, a qualquer momento – que causam histeria.”, diz o ator.

Burr continua: “E agora há tantos [meios de comunicação] que querem globos oculares, ganham dinheiro com publicidade, que dão atenção a essas pessoas malucas e marginais. A coisa toda com Gina é: você não pode entrar na conversa quando a merda está acontecendo, porque então você causa estática para outras pessoas [na série]. A opinião de alguém – ou suas crenças políticas – fazer as pessoas tentarem destruir sua capacidade de ganhar a vida, é bizarro pra mim.”

The Mandalorian, no Disney+

The Mandalorian é uma das produções derivadas de Star Wars presentes no catálogo do Disney+, como O Livro do Boba Fett e, agora, Obi-Wan Kenobi.

Na trama, um atirador solitário explora a galáxia entre missões, com a ajuda de um companheirinho fofo e misterioso.

A terceira temporada já está em produção, mas ainda não tem data de estreia. Previsões dos fãs, no entanto, apontam para o final de 2022.

