Ator de Titãs quer voltar em Piratas do Caribe

Brenton Thwaites, que interpreta Dick Grayson/Asa Noturna na série Titãs, comentou recentemente que gostaria de voltar à franquia Piratas do Caribe no futuro.

Brenton Thwaites apareceu no filme Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar como Henry Turner, filho de Will Turner (Orlando Bloom) e Elizabeth Swann (Keira Knightley), um garoto que fugiu de casa quando criança e agora, na vida adulta, trabalha em um navio de guerra britânico que acaba no Triângulo do Diabo.

Em entrevista recente ao Cosmic Circus, o astro foi perguntado se gostaria de atuar em Piratas do Caribe 6 ou no derivado protagonizado por uma capitã mulher, caso algum desses projetos aconteça, e sua resposta foi positiva.

“Oh, isso seria interessante… isso seria interessante. Sim, eu acho que ele poderia atuar! Eu acho que há uma maneira de encaixá-lo lá se for o período de tempo certo, né? Se eles… você sabe, se eles fizerem algo 100 anos antes ou depois, certamente não. Mas se for a coisa certa, e eles me quiserem lá, eu estarei lá.”, disse Thwaites.

Ele perguntou quais outros atores gostaria de ver neste projeto, ao qual ele respondeu: “Hmm… Meu elenco dos sonhos para um número seis seria o mesmo elenco, mas você sabe, é uma franquia legal, e esse mundo tem tanta emoção. Acho que quem fizer o número seis vai simplesmente arrasar. Vai ser incrível.”

Embora o filme estivesse em desenvolvimento desde 2011, o projeto não saiu do papel após a remoção de Johnny Depp, o capitão Jack Sparrow, que deixou a franquia em 2018.

Jerry Bruckheimer, produtor da franquia, confirmou recentemente que dois filmes de Piratas estão a caminho, e um deles será com Margot Robbie como nova capitã: “Estamos desenvolvendo dois roteiros de Piratas – um com, outro sem”.

Ainda não há previsão de lançamento.

