Ator diz que beijo gay em 365 Dias Finais foi o melhor de sua vida

Uma das cenas mais comentadas de 365 Dias Finais – o último capítulo de 365 Dias na Netflix – mostra o protagonista Massimo beijando o rival Nacho. A sequência erótica, como era de se esperar, deu o que falar nas redes sociais. Em uma entrevista recente, um dos astros da franquia descreveu o beijo gay como “o melhor de sua vida”.

Vale lembrar que 365 Dias traz Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como os protagonistas Laura e Massimo. O ator italiano Simone Susinna, por sua vez, interpreta Nacho, um mafioso pra lá de sedutor.

“A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias Finais na Netflix.

Revelamos abaixo o que o galã de 365 Dias Finais falou sobre o beijo gay que movimentou a internet; veja.

Ator de 365 Dias curtiu beijar amigo na franquia erótica

Embora conte com um final realmente decepcionante, 365 Dias Finais – como os outros filmes de 365 DNI – se destaca por suas sequências eróticas.

Para muitos espectadores, o terceiro capítulo conta com algumas das cenas mais quentes da franquia. Os momentos superam até mesmo a inesquecível “cena do barco”, que acontece no primeiro filme.

A cena mais famosa de 365 Dias Finais não acontece de verdade. Ela representa, por outro lado, uma fantasia erótica da protagonista Laura.

Enquanto tenta decidir entre Massimo e Nacho, a personagem de Anna-Maria Sieklucka imagina uma sessão de sexo à três – na qual Massimo e Nacho também trocam carícias.

Em uma coletiva de imprensa para o lançamento de 365 Dias Finais, Michele Morrone foi perguntado sobre as gravações da cena.

“Foi o melhor beijo da minha vida!”, respondeu o intérprete de Massimo.

Muitos fãs não sabem, mas Michele Morrone e Simone Susinna (o intérprete de Nacho) são grandes amigos na vida real.

Por isso, as gravações do beijo gay foram muito complicadas. Afinal de contas, os atores sofreram vários ataques de riso por trás das câmeras.

Em outra entrevista recente, Michele Morrone surpreendeu ao revelar que as cenas de sexo de 365 Dias foram (relativamente) improvisadas.

“No início, tínhamos um coreógrafo. Mas isso não funcionou. Tudo ficou meio mecânico. Quando faço algo mecânico, não gosto da minha atuação. Gosto de ser real em tudo que faço. Então, fiz sozinho, com a ajuda da minha companheira de cena”, revelou Morrone.

Até o momento, a Netflix ainda não deu o sinal verde para a produção de um quarto filme de 365 Dias. Enquanto isso, você pode conferir os três capítulos da franquia na plataforma.

