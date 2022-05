Ator diz ter conseguido papel em Harry Potter por não se importar com a franquia

Hoje em dia é difícil imaginar outro ator como Draco Malfoy na franquia Harry Potter além de Tom Felton. Curiosamente, o astro atribui o fato dele ter sido escolhido para o papel à própria falta de interesse em relação à franquia.

‎Em uma entrevista recente ao ‎‎The Guardian‎‎, Tom Felton relembrou seu processo de audição para conseguir o papel de Draco Malfoy na franquia ‎‎Harry Potter‎‎.

O astro de 34 anos revelou que não conhecia os romances de J.K. Rowling antes de tentar o papel e acredita que ele foi escalado como Malfoy por sua abordagem “‎‎indiferente‎‎” ao papel.

‎”Eu também era um dos únicos que não tinha ideia do que ‎‎Harry Potter‎‎ era na época. Qualquer um poderia tentar, tantas crianças animadas que amavam os livros profundamente fizeram o teste”, disse o ator.

“Acho que consegui o papel porque era indiferente e não fazia ideia do que se tratava. Bruxos em armários sob as escadas? E com três irmãos mais velhos, você aprende a ser confiante rapidamente. Acho que Chris Columbus, o diretor, reconheceu esse pequeno desinteresse e arrogância em mim, que ele pensou que poderia funcionar para Malfoy”‎, continuou o ator de Harry Potter.

Franquia Harry Potter está em perigo, mas há uma maneira de salvá-la

Animais Fantásticos está enterrando a franquia Harry Potter pouco a pouco. A saga continua bastante popular, mas já não traz tanta bilheteria quanto antes. Existe, no entanto, uma forma de salvá-la, conforme um analista.

‎Falando ao ‎‎The Wrap‎‎, o analista Jeff Bock comentou que a Warner Bros. precisa adaptar Harry Potter e a Criança Amaldiçoada‎‎ para as telonas.

“Ainda há muitas direções que a Warner poderia tomar no Mundo Mágico a longo prazo, mas agora eles precisam voltar ao que as pessoas mais gostam nele e esse é Harry”, disse Bock.

“Seja uma adaptação ‎‎de Criança Amaldiçoada ‎‎ou outra coisa, o próximo projeto deve ser algo mais próximo dos livros, que constrói um apetite por um spinoff que pode realmente ramificar-se do jeito que os primeiros ‎‎Animais Fantásticos ‎‎fizeram”.‎

Harry Potter e a Criança Amaldiçoada é uma peça teatral escrita por Jack Thorne, baseada em ideia de J.K. Rowling.

Trata-se de um livro bem polêmico pela direção tomada em relação a alguns personagens, mas provavelmente uma adaptação, ainda mais levando o nome Harry Potter no título, levaria muitos às salas de cinema.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore (Animais Fantásticos 3), da franquia Harry Potter, está em exibição nos cinemas.