Ator que fez Michael Myers em filmes de Halloween morre aos 81

O ator George P. Wilbur, que viveu Michael Myers na franquia Halloween, morreu aos 81 anos de idade. A causa da morte não foi revelada.

Wilbur colocou a máscara do assassino em Halloween 4 e Halloween 6, e curiosamente não esteve no quinto filme do personagem.

Posteriormente, ele atuou em vários outros filmes como Sem Defesa, Feitiço Mortal e Cobb. Ele também esteve em Caça-Fantasmas 2 (via ScreenRant).

O astro foi o primeiro ator a repetir o papel de Michael Myers na franquia, antes mesmo de Nick Castle, que o interpretou em quatro filmes.

O fim da saga Halloween

A franquia Halloween foi finalizada ainda em 2022 com Halloween Ends, o último de uma trilogia: Halloween (2018) e Halloween Kills (2021).

David Gordon Green dirigiu os três filmes. John Carpenter, diretor do filme original, atuou como produtor executivo e compositor.

Os filmes foram estrelado por Jamie Lee Curtis, Nick Castle, Judy Greer, Andi Matichak, entre outros nomes.

A franquia Halloween está disponível no Lionsgate+.

