Ator teve recepção calorosa de Tom Cruise em Top Gun 2

Em entrevista com o Hollywood Reporter, o ator Jon Hamm relembrou o seu primeiro dia no set de Top Gun: Maverick (Top Gun 2).

Embora Tom Cruise obviamente fosse o grande destaque no set, Jon Hamm contou que o astro fez questão de dar uma recepção calorosa a ele.

“Todo mundo estava lá caracterizado, com seu equipamento completo. Eu meio que me perdi quando entrei no set pela primeira vez, mas depois que cheguei, ouvi aplausos e alguém disse: ‘Lá está ele!'”

“Eu disse a mim mesmo: ‘Quem será? Eu não consigo ver ninguém.’ Era Tom Cruise com um grande sorriso no rosto.”

“Ele chegou, me deu um grande abraço e me disse: ‘Seja bem-vindo ao show.’ Eu respondi: ‘Obrigado.’ Foi uma sensação muito boa.”

No Brasil, Top Gun: Maverick (Top Gun 2) está em cartaz nos cinemas.

