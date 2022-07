Atores da Marvel que tiveram péssimas experiências em filmes de Thor

Em cartaz nos cinemas do mundo todo, Thor: Amor e Trovão se destaca por seu elenco de estrelas. Desde o lançamento da primeira aventura do herói, a saga do asgardiano contou com o reforço de grandes estrelas de Hollywood. Mas você sabia que três atores tiveram péssimas experiências nos filmes da Marvel?

“Após os eventos de Vingadores: Ultimato, Thor tenta alcançar a paz interior. Porém, o asgardiano é forçado a voltar à ação e recrutar Valkyrie, Korg e Jane Foster para enfrentar Gorr, o Carniceiro dos Deuses”, afirma a sinopse oficial do Thor 4.

Dirigido e roteirizado por Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Amor e Trovão traz Chris Hemsworth (Resgate) como o personagem-título. O elenco do longa conta também com Natalie Portman (Cisne Negro), Tessa Thompson (Westworld) e Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas).

Listamos abaixo os 3 atores de Thor que detonaram suas experiências nos filmes do MCU; confira.

Christopher Eccleston não curtiu gravar Thor

O ator britânico Christopher Eccleston, conhecido por interpretar o Nono Doutor na série Doctor Who, viveu o vilão Malekith em Thor: Mundo Sombrio.

Em várias entrevistas, o ator revelou ter odiado sua experiência no MCU. Suas principais críticas envolvem a intensa transformação física necessária para o papel do elfo sombrio.

“Me falaram que eu teria que usar um pouco de maquiagem. O que eles não disseram é que eu teria que passar 7 horas na cadeira de maquiagem, o que foi muito desonesto. Foi uma experiência miserável que levou a uma performance terrível”, comentou o ator.

O ator, por outro lado, revelou não ter problemas com o elenco ou a equipe do longa.

“Adorei trabalhar com o Alan (Taylor, diretor de mundo sombrio). E o Chris Hemsworth foi fantástico. Ele é um ator generoso e humilde”, afirmou Eccleston.

Idris Elba reclamou das refilmagens de Mundo Sombrio

Nos filmes do MCU, Idris Elba interpreta Heimdall, o guardião da ponte Bifrost. Após atuar em Thor, o ator retornou em Mundo Sombrio.

Em um papo com um jornal britânico, Elba revelou seu descontentamento com a obrigação contratual de participar das refilmagens do longa.

Logo após interpretar o ativista sul-africano Nelson Mandela em Mandela: O Caminho da Liberdade, Idris Elba teve que participar das refilmagens de Thor: Mundo Sombrio.

“Eu fique tipo: ‘Isso é tortura cara, não quero fazer mais isso’. Há 24 horas, eu era o Mandela. E agora, estou nesse traje estúpido, de peruca, espada em punho e lentes de contato. Foi de partir o coração”, revelou o astro.

A experiência de Natalie Portman em Thor

Em Thor: Amor e Trovão, Natalie Portman retorna como Jane Foster. A atriz também assume uma nova identidade como a Poderosa Thor.

Mesmo assim, a atriz também viveu uma “rusga” com a Marvel. Em 2011, Portman se recusou a participar das refilmagens de Mundo Sombrio, e posteriormente, sumiu do MCU.

De acordo com um influente site americano, a intérprete de Jane Foster ficou “extremamente desgostosa” com o fato da Marvel ter rompido com a cineasta Patty Jenkins por “diferenças criativas”.

Felizmente, a atriz não guardou rancor. Afinal de contas, após ser convencida pelo diretor Taika Waititi, Portman aceitou retornar em Amor e Trovão.

Thor: Amor e Trovão está em cartaz nos cinemas. Em breve, o filme deve estrear no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

