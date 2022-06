Atores de O Senhor dos Anéis tentam imitar a voz de Gollum; veja

Durante a Fan Expo Dallas, alguns dos principais atores de O Senhor dos Anéis tentaram imitar a voz de Gollum, interpretado por Andy Serkis na saga do cinema.

Na convenção de fãs, uma pessoa pediu que Elijah Wood, Sean Astin, Dominic Monaghan e Billy Boyd tentassem imitar a voz de Gollum.

Eles até tentaram, mas ninguém consegue fazer tão bem quanto Andy Serkis. Uma curiosidade interessante é que, além de ter sido o responsável pela captura de movimentos do personagem, o ator também era capaz de fazer a voz de Gollum sem nenhum tipo de efeito.

Confira abaixo um vídeo com os atores de O Senhor dos Anéis tentando imitar a voz de Gollum.

Novo filme de O Senhor dos Anéis pode superar a série Os Anéis de Poder

Uma publicação recente do site Screen Rant sugere que o novo filme animado O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim pode ser capaz de superar a próxima série da Amazon, O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder.

A Guerra dos Rohirrim, título traduzido literalmente, é uma prequel animada para as histórias de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de Tolkien, que se passa 200 anos antes da trama de Bilbo Bolseiro e “fornecerá mais contexto para a terra de Rohan, sua história, seu povo e seu relacionamento com Gondor” conforme mostra o reinado de Helm Hammerhand e os problemas políticos de Rohan.

Menos as vezes é mais, e isso pode contar a favor do novo filme de O Senhor dos Anéis, que está chegando de mansinho enquanto Os Anéis do Poder já tem conquistado manchetes escandalosas com promessas de superar a derivada de Game of Thrones, por exemplo.

Com grandes expectativas, as chances de decepção também são altas, enquanto a animação pode surpreender ao pousar de forma discreta.

A Guerra dos Rohirrim, da Warner Bros. Animation, se passa por volta de 2758 da Terceira Era, enquanto O Senhor dos Anéis começa em 3018. São cerca de 250 anos entre um filme outro.

Segundo anúncio da New Line, produtora responsável projeto, O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim será um filme de anime, com direção do japonês Kenji Kamiyama e animação fornecida pela SOLA Digital Arts, que já trabalhou em Blade Runner: Black Lotus.

O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim contará a história de Helm Hammerhand, coroado Rei de Rohan em 2741.

Hammerhand presidiu Rohan quando o reino estava em guerra contra Dunlendings, homens selvagens que mais tarde apoiaram Saruman durante O Senhor dos Anéis. O Rei Freca, dos Dunlendings, exigiu que seu filho Wulf, se casasse com a filha de Helm, que não aceitou as ameaças e matou o Rei Freca, resultando em uma guerra entre os clãs.

Muitos membros da Sociedade do Anel ainda não nasceram neste ponto da história, mas os personagens dessa era incluem Gandalf, Galadriel, Elrond, Legolas e Saruman, que não devem entrar em cena já que o novo filme da Warner Bros. Animation não promete abordar elfos ou magos.

Enquanto isso, os filmes de O Senhor dos Anéis podem ser vistos no HBO Max.

