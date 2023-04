Através do Aranhaverso e The Flash são eleitos os filmes mais aguardados de 2023

A Fandango, website que vende ingressos de cinema nos EUA, organizou uma enquete para eleger os filmes mais aguardados do verão americano, que começa no final de junho – esta é a época do ano em que a maior dos blockbusters são lançados. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso, The Flash e Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 1 ocupam as primeiras posições.

Segundo a Variety, a empresa entrevistou mais de 6.000 compradores de ingressos, com 86% dizendo que planejam ver mais filmes na tela grande neste verão em comparação com o ano passado. Desses espectadores, 81% disseram que planejam ver três ou mais filmes nos cinemas.

Embora quase todos os entrevistados assinem um serviço de streaming, eles disseram que acham que os lançamentos do cinema têm melhor qualidade.

Confira abaixo a relação dos 10 filmes mais aguardados do verão americano de 2023:

1. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

2. Missão: Impossível – Acerto de Contas – Parte 1

3. The Flash

4. Transformers: O Despertar das Feras

5. A Pequena Sereia

6. Velozes e Furiosos 10

7. Barbie

8. Openheimer

9. Mansão Mal-Assombrada

10. As Tartarugas Ninja: Caos Mutante

