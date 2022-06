Atriz anuncia Frozen 3, mas há um grande porém

Tanto o primeiro, quanto o segundo Frozen foram grandes sucessos para a Disney, portanto não viria como grande surpresa um terceiro filme. A atriz Kristen Bell tem algo a dizer sobre isso.

Bell disse que gostaria de anunciar oficialmente a sequência com zero autoridade. Basicamente, ela pode dizer o que quiser, mas não pode anunciar nada em particular.

Talvez aconteça um anúncio oficial em breve, mas por enquanto essas piadas da atriz são tudo o que os fãs podem se agarrar.

“Eu gostaria de anunciar oficialmente, com zero autoridade, Frozen 3”, começou Bell (via ComicBook). “Por favor, tenha em mente que eu disse ‘autoridade zero’ porque não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Não, não estou no comando.”

Fallon perguntou à atriz se algo estava em andamento. “Bem, você sabe, eu vou manter isso em mistério, mas eu sei que Idina Menzel, que dubla a irmã de Anna, Elsa, recentemente disse que faria isso e eu sinto que se todos nós concordamos, tipo, o que estamos esperando? Vamos fazer isso”, ofereceu Bell.

Disney usa o mesmo truque em 5 músicas de Frozen

Frozen é um dos maiores sucessos da Disney, com músicas, como Let It Go, que marcaram muitos fãs. O que nem todos sabem é que uma mesma rima foi usada em cinco das melodias do filme.

As canções de Frozen foram compostas por Kristen-Anderson Lopez e Robert Lopez, que são marido e mulher. Em cinco delas, eles colocaram a rima formada por “anymore” e “door”.

Na canção inicial, Do You Want to Build a Snowman?, as letras dizem “I never see you anymore/ come out the door” (eu nunca mais te vejo, passe pela porta, em tradução livre).

Já em For the First Time in Forever ouvimos os versos “the window is open, so’s that door. I didn’t know they did that anymore” (a janela está aberta, a porta também. Eu não sabia que faziam mais isso”.

Imediatamente depois disso, Hans e Anna cantam “say goodbye to the pain of the past. We don’t have to feel it anymore. Love is an open door”. (Diga adeus à dor do passado. Não precisamos senti-la novamente. Amor é uma porta aberta”.

Por fim, em Let it Go, Elsa canta: “Let it Go, Let it Go, can’t hold me back anymore. Let it Go, Let it Go, turn away and slam the door”.

Além de funcionar como simples rima, isso marca a temática do filme, sobre o relacionamento de Elsa e Anna, que é marcado pela separação entre as duas, como se uma porta estivesse fechada entre elas, como no começo do filme.

Frozen está disponível no Disney+.

