Atriz comemora sucesso de De Volta ao Baile com foto no hospital

Rebel Wilson tem motivos de sobra para comemorar. De Volta ao Baile, seu novo projeto, já figura nas listas de filmes mais assistidos da Netflix em diversos países, incluindo o Brasil e os Estados Unidos. Para celebrar o sucesso, a atriz compartilhou uma foto em um hospital – o que acabou deixando fãs muito preocupados.

Além de Rebel Wilson (A Escolha Perfeita) no papel da protagonista Stephanie, o elenco de De Volta ao Baile conta também com Sam Richardson (Veep), Justin Hartley (This is Us), Zoë Chao (Modern Love), Mary Holland (Alguém Avisa?) e Alicia Silverstone (As Patricinhas de Beverly Hills).

“Após ficar em coma durante 20 anos por causa de uma acrobacia que deu errado, uma mulher quer viver seu sonho do ensino médio: ser a rainha do baile”, afirma a sinopse oficial do longa.

Mas afinal, por que Rebel Wilson comemorou o sucesso de De Volta ao Baile com uma foto em um hospital? Será que ela passou mal ao descobrir a popularidade do filme? Veja abaixo a resposta.

Rebel Wilson brinca com o sucesso de De Volta ao Baile na Netflix

De Volta ao Baile chegou ao catálogo internacional da Netflix em 13 de maio de 2022. Poucos dias depois, o longa já aparecia no Top 10 de vários países.

Para comemorar o sucesso, a atriz Rebel Wilson compartilhou um registro inusitado. Na foto, ela aparece em uma maca de hospital, com os olhos fechados, boca aberta e um oxímetro no pulso.

A foto encheu os fãs de preocupação: muitos acharam que a atriz havia passado mal e sido internada por algum motivo.

Espectadores podem ficar despreocupados: a imagem não passa de uma brincadeira. Na verdade, o registro foi feito nos bastidores de De Volta ao Baile.

Na trama, a protagonista Stephanie entra em coma após se acidentar em uma acrobacia. Ela só acorda 20 anos depois, e mesmo assim, decide realizar os sonhos da juventude.

“De Volta ao Baile é o filme Número 1 da Netflix após apenas um dia! Uau!”, comentou Rebel Wilson na legenda da foto (confira o registro original abaixo).

Na imagem em questão, Rebel Wilson aparece acompanhada de Mary Holland (a intérprete de Martha Reiser) e Sam Richardson (que vive Seth Novacelik).

Embora esteja fazendo muito sucesso na Netflix, De Volta ao Baile falhou em conquistar a crítica especializada. O longa garantiu apenas 29% de aprovação no Rotten Tomatoes.

A opinião da audiência é mais generosa: cerca de 61% dos espectadores da Netflix curtiram o filme.

De Volta ao Baile, com Rebel Wilson, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

