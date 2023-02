Atriz confessa que só fez filme da Marvel por dinheiro

Em mais de uma década nos cinemas, o MCU reuniu um dos elencos mais impressionantes da história do cinema. O que muitos fãs não sabem é que vários atores (e atrizes) só aceitaram participar dos filmes da Marvel por dinheiro! Uma grande estrela de Hollywood discutiu o assunto em uma entrevista.

Atualmente, vale lembrar, o MCU está em sua 5ª Fase, que engloba todos os filmes (e séries) que serão lançados do início de 2023 até o primeiro semestre de 2024.

Entre esses aguardados lançamentos, destacam-se os filmes Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (que já está em cartaz), Capitão América: Nova Ordem Mundial e Blade, além das séries Agatha: Coven do Caos e Invasão Secreta.

Mostramos abaixo por que uma querida atriz de Hollywood só aceitou integrar o elenco da Marvel por dinheiro; confira!

Glenn Close só atuou na Marvel por questões financeiras

Uma das atrizes mais aclamadas de Hollywood, com diversas indicações ao Oscar, Glenn Close conta com um papel pequeno no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia.

Para quem não se lembrar, Close vive Irani Rael, a comandante da Nova Corps. Ela se alia aos Guardiões da Galáxia para salvar seu planeta, Xandar, de Ronan, o Acusador.

Essa é a única aparição da personagem no MCU! Além de interpretar Rael em Guardiões da Galáxia, Glenn Close também empresta sua voz à Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, a montanha-russa da equipe cósmica no Epcot.

Close, vale lembrar, não é a primeira atriz aclamada a ingressar no elenco do MCU. Anthony Hopkins, por exemplo, interpretou Odin nos filmes de Thor, e Ben Kingsley viveu Trevor Slattery em Homem de Ferro 3 e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Apesar de aparecer em poucas cenas de Guardiões da Galáxia, Glenn Close tem uma ótima performance no longa.

No entanto, em uma entrevista à imprensa, a atriz revelou só ter aceitado atuar no filme da Marvel pelo salário.

“Só fiz dois filmes independentes naquele verão, e me diverti muito! Mas em agosto, estarei na nova geração da Marvel/Disney. Serei a ‘chefe de polícia’ da Galáxia, ou algo assim”, comentou a atriz, em um relato publicado antes do lançamento de Guardiões da Galáxia.

Close explicou que a remuneração obtida em filmes como Guardiões da Galáxia é muito importante para que ela possa atuar nos projetos de que realmente gosta.

“Só estou no filme porque, com o salário, poderia me aventurar em outros projetos dos quais realmente gosto. Mas também espero me divertir em Guardiões da Galáxia. Será uma experiência nova para mim”, concluiu a atriz.

Guardiões da Galáxia está disponível no Disney+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.