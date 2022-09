Atriz da Marvel sugere participação em novo filme dos X-Men

Uma das estrelas da Marvel, Elizabeth Olsen, sugeriu uma participação em novo filme dos X-Men, após o retorno de Hugh Jackman.

Olsen completou o arco de Wanda, que chegou a ser a Feiticeira Escarlate em WandaVision, e deixou uma grande destruição em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Continua depois da publicidade

No entanto, após o retorno de Jackman como Wolverine em Deadpool 3, ela revelou estar disponível para voltar ao papel (via ComicBook).

A atriz gostaria de trabalhar com vários atores da franquia X-Men, e sugeriu até mesmo uma possível participação sua no filme. Além disso, ela provocou que o Magneto de Michael Fassbender poderia ser seu pai.

“Acho que o Wolverine é X-Men. Seria legal trabalhar com muitas dessas pessoas da franquia X-Men. Acho que Michael Fassbender é meu pai em algum mundo”, disse ela.

Um potencial problema no reboot de X-Men

A Marvel Studios corre o risco de repetir o mesmo erro da Fox: dar um excessivo destaque para o Wolverine, e não para outros personagens que também são interessantes.

Wolverine certamente é o mais popular dos X-Men, mas está longe de ser o líder da equipe. Professor Xavier e Ciclope estão muito mais próximos dessa função.

Com o reboot, será uma oportunidade de ter um melhor aproveitamento para todo o núcleo dos X-Men. No entanto, isso não será possível com tanto foco em Wolverine.

Ainda não sabemos quem interpretará o novo Wolverine, mas independente disso, eles precisam entender que outros personagens também merecem destaque.

Ainda não existe previsão de lançamento para o reboot de X-Men, da Marvel Studios.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.