Atriz de A Barraca do Beijo diz ter ficado “violentamente chapada” nas continuações

Joey King, conhecida por seus papéis na série da Hulu, The Act e pelos filmes de A Barraca do Beijo, da Netflix, revelou que estava “violentamente chapada” durante as continuações do filme.

Durante sua participação no talk show, Jimmy Kimmel Live, Joey revelou ter usado um aperitivo de maconha no último dia de filmagens dos dois últimos filmes da franquia.

O resultado é que ela ficou “chapada” enquanto filmava uma das cenas emocionantes do filme.

Joey King ainda disse que os fãs saberiam identificar qual momento do filme da Netflix isso acontece.

A atriz revelou qual a cena gravou enquanto estava chapada.

“No meu último dia de filmagens nas duas sequências da franquia, eu comi um aperitivo enquanto estávamos filmando”, afirmou Joey.

“Foi nada profissional, eu ainda tinha sete tomadas pra fazer. Meu amigo Taylor, que interpretou Marco, não estava trabalhando, então comemos um e eu fiquei violentamente chapada”, acrescentou.

“Se você é fã de A Barraca do Beijo, você sabe qual foi o momento. Foi durante a cena em que eu e meu melhor amigo Lee estamos no calçadão tendo uma conversa franca sobre por que eu menti para ele sobre a faculdade. Eu estava tão chapada”, comentou a atriz.

A Barraca do Beijo segue Joey King como Elle, uma adolescente vivendo um drama romântico durante o ensino médio.

A trama, que acompanha um triângulo amoroso adolescente, tem sido um grande sucesso da Netflix, Jacob Elordi (Euphoria) e Joel Courtney (Super 8) estrelam o elenco.

A série de filmes, A Barraca do Beijo está disponível na Netflix.

