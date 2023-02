Atriz de A Pequena Sereia responde ataques racistas: “Já esperava”

Halle Bailey sofreu muitos ataques de racistas ao ser escalada para viver Ariel na versão em live-action de A Pequena Sereia. A atriz diz que já esperava esse tipo de coisa.

“Como uma pessoa negra, já esperava isso e não é mais um choque”, disse Bailey ao The Face. “Quando Chlöe e eu assinamos pela primeira vez com Parkwood, Beyoncé sempre disse: ‘Eu nunca leio os comentários sobre mim. Nunca leia os comentários’. Honestamente, quando o teaser saiu, eu estava na D23 Expo e fiquei muito feliz. Eu não vi nada da negatividade”.

Quando a cantora, metade da dupla Chloe x Halle, abençoada por Beyoncé, foi anunciada pela primeira vez no papel de Ariel, racistas rastejaram para de seus buracos para atacá-la.

“Eu sei que as pessoas pensam: ‘Não se trata de raça’. Mas agora que eu sou a personagem… As pessoas não entendem que quando você é negra há toda a comunidade por trás”, disse Bailey. “É muito importante para nós nos vermos”.

Bailey busca fazer sua própria versão da sereia e não apenas uma cópia da clássica animação da Disney.

Halle Bailey como Ariel no live-action de A Pequena Sereia

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee.

Produzido pela Walt Disney Pictures, trata-se de uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen.

Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda produzem, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções.

O filme será estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy, com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.