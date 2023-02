Atriz de Batgirl rebate chefe da DC, filme “era incrível”

O cancelamento do filme da Batgirl foi uma das notícias mais chocantes da indústria cinematográfica em 2022. A atriz Leslie Grace, que interpretou a personagem, disse ter assistido o longa-metragem e considerado ele “incrível”.

A Warner Bros, sob gestão de David Zaslav, optou por não finalizar e lançar o filme a fim de obter amortização fiscal.

Para piorar a situação, a atriz principal descobriu sobre o cancelamento ao ler as notícias.

“Eu descobri como o resto de vocês”, disse ela (via Variety). “E então meu telefone começou a explodir.”

Recentemente, Peter Safran chegou a dizer que o filme da Batgirl não era “lançável” e que prejudicaria a DC – mas Grace discorda.

“Eu pude ver o filme até onde ele chegou; o filme não estava completo no momento em que foi exibido. Havia um monte de cenas que nem estavam lá. Eles estavam no início do processo de edição e foram cortados por causa de tudo o que acontecia na empresa. Mas o filme que eu pude ver – as cenas que estavam lá – era incrível. Definitivamente havia potencial para um bom filme, na minha opinião. Talvez possamos ver clipes dele mais tarde”, disse Leslie Grace.

Arte conceitual do filme Batgirl

Filme cancelado estava quase pronto

A Warner Bros. gastou cerca de US$ 90 milhões com Batgirl, cujas filmagens já haviam sido concluídas.

O projeto estava em fase de pós-produção, e estava muito perto de ficar pronto para ser lançado.

O elenco de Batgirl conta com Leslie Grace como Barbara Gordon/Batgirl, Michael Keaton como Bruce Wayne/Batman, J.K. Simmons como Comissário Gordon e Brendan Fraser como Vagalume.

A direção é de Adil El Arbi e Billal Fallah, que também trabalharam em Ms. Marvel, série do Marvel Studios para o Disney+.

Com o cancelamento, não se sabe qual será o destino da personagem Batgirl na DC.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.