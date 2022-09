Atriz de Batwoman quer reprisar papel em filme da Arlequina

Uma das estrelas de Batwoman, Bridget Regan, revelou que gostaria de reprisar seu papel desempenhado na série em um filme da Arlequina.

Cancelada após três temporadas, a série da DC foi alvo de polêmicas após a saída de Ruby Rose no final do primeiro ano. Javicia Leslie, por sua vez, a substituiu.

Continua depois da publicidade

Regan, que viveu a Hera Venenosa, principal ameaça da terceira temporada, revelou que gostaria de interpretar a personagem novamente (via ScreenRant).

No entanto, ela gostaria de viver a vilã no cinema, e em um filme da Arlequina. Margot Robbie já expressou seu desejo em ver Hera Venenosa interagindo com a ex-namorada do Coringa no futuro.

“Quem sabe o que vai acontecer nesse mundo. Eu acho que trazê-la para os filmes seria, seria muito legal, seja eu ou outra pessoa, eu ficaria animada para ver isso”, disse ela. “E eu acho os fãs realmente querem isso, você sabe, e isso é o mais importante para mim.”

Mais sobre Batwoman

“Kate Kane segue os passos de seu primo desaparecido, Bruce Wayne, e protege as ruas de Gotham City como Batwoman”, diz a sinopse.

A primeira temporada viu Ruby Rose interpretar Kate. A saída abrupta da atriz no final do primeiro ano, forçou a CW em escalar Javicia Leslie, que vive Ryan Wilder.

Batwoman está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.