Atriz de Elizabeth II viveu outra rainha muito antes de The Crown

A série The Crown, um grande sucesso da Netflix, trata da realeza britânica, desde a ascensão da ex-rainha Elizabeth II ao poder. Dessa vez, Imelda Staunton vive a rainha, após Olivia Colman tê-la interpretado.

Porém, antes mesmo de interpretar a rainha Elizabeth II, Staunton viveu uma outra icônica monarca inglesa muito anos antes.

Continua depois da publicidade

No quinto ano, a Rainha Elizabeth II passa por anos terríveis, intitulado pela própria em 1992 por annus horribilis. O momento mais marcante do ano foi justamente a separação do Príncipe Charles e de Diana, após Diana descobrir a traição de seu ex-marido.

O elenco foi totalmente renovado, e agora conta com Imelda Staunton, Elizabeth Debicki, Jonathan Pryce, Dominic West, e outros nomes.

Imelda Staunton dublou a rainha Victoria em animação

Como mencionado anteriormente, a atriz Imelda Staunton viveu uma outra rainha 10 anos antes de interpretar Elizabeth II.

Na animação Piratas Pirados, lançada em 2012, Staunton dublou a rainha Victoria, a monarca a ter o segundo reinado mais longevo da Inglaterra.

No desenho stop motion, Victoria é contra os piratas, e não tem medo algum de executá-los, caso seja necessário para o bem da Inglaterra.

Em Piratas Pirados, o Capitão Pirata quer ganhar o prêmio de Pirata do Ano, e para isso, ele parte para a Inglaterra. No país, ele conhece Charles Darwin e acaba enfrentando a rainha Victoria.

A época em que a rainha Victoria ascendeu ao poder ficou conhecida como “Era Vitoriana”, com a rainha modernizando o exército britânico e incentivando o movimento das artes e das ciências.

Diferentemente do que Elizabeth I fez, esta a qual incentivou os piratas e corsários em seu reinado a trabalharem para ela, na história, nada diz que a rainha Victoria apoiou ou executou piratas.

Ela possuía o pior título de todos, sendo uma rainha que costumava ser traficante de drogas, e reconhecida por historiadores como a maior traficante do mundo.

A rainha Victoria envolveu o Reino Unidos nas Guerras do Ópio, e acabou nutrindo seu gosto pelo uso de narcóticos com o andamento do conflito.

A quinta temporada de The Crown está disponível na Netflix. Por sua vez, Piratas Pirados está disponível na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.