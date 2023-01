Atriz de Game of Thrones quase viveu Ellie em filme de The Last of Us

The Last of Us está chegando ao HBO Max, mas não foi um caminho fácil até aqui. Antes da série, um filme chegou a ser considerado e quase teve Maisie Williams, a Arya de Game of Thrones, como Ellie.

Encontrar a Ellie certa não foi tarefa fácil para os envolvidos no projeto. O programa precisava de alguém que pudesse parecer “duro, vulnerável e sábio além da idade e também com potencial para violência”, diz Neil Druckmann, criador dos games, ao THR.

Eles se encontraram com “dezenas e dezenas” para o papel. A co-estrela de Ramsey em Game of Thrones, Maisie Williams, conversou com Druckmann sobre a adaptação do filme desde o início.

Kaitlyn Dever (Booksmart) até fez uma leitura do roteiro. Mas quando a série da HBO entrou no lugar do filme, as atrizes já estavam velhas demais para interpretarem Ellie.

Quando o showrunner Craig Mazin assistiu à fita de Ramsey, ele diz, ele foi instantaneamente cativado. “Bella parecia tão real”, Druckmann concordou. “Foi como se Ellie se materializasse em live-action. Não parecia estar assistindo a um ator”.

The Last of Us adapta o game de mesmo nome

“Joel e Ellie, um par conectado pela dureza do mundo em que vivem, são forçados a suportar circunstâncias brutais e assassinos implacáveis ​​em uma jornada pela América pós-pandemia”, diz a sinopse.

O criador do jogo, Neil Druckman, ajudou a construir a história da série. Craig Mazin é o showrunner, enquanto Jeremy Webb dirige.

O elenco é composto por Pedro Pascal, Bella Ramsey, Nick Offerman, Merle Dandridge, Troy Baker, Gabriel Luna e Anna Torv.

The Last of Us estreia em 15 de janeiro de 2023 no HBO Max.

