Atriz de Game of Thrones tem palavras duras sobre filme do Homem-Aranha

Maisie Williams, interprete de Arya Stark em Game of Thrones, citou Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa como o filme que mais a desapontou no ano passado.

Williams deu sua opinião sobre o filme do MCU em um episódio do podcast Frank Film Club: “Minha maior decepção com filmes no ano passado foi o novo Homem-Aranha… hum.. Não é Longe de Casa, eu não me lembro como se chama, todos tem títulos muito parecidos.”

A atriz continuou: “Mas só não foi meu favorito. Eles tinham Benedict Cumberbatch fazendo o Doutor Estranho… e tiveram os três Homens-Aranha todos juntos, foi esse, e eu senti que eles estavam tão animados em colocá-los juntos na tela, que o filme perdeu um pouco da alma. Mas eu amo esse novo reboot e vou assistir o próximo, mas [Sem Volta Para Casa] foi um pouco decepcionante.”

Williams elogia a nova franquia de Tom Holland, apontando que os filmes anteriores exploraram muito dos personagens, que, na opinião dela, ficaram envolventes o suficiente para a história extrapolar o próprio Cabeça de Teia.

Voltando ao novo filme, a estrela comenta: “Mas nesse, eu senti que faltou tudo isso. A tia May morreu, e no reboot de Andrew Garfield eu estava soluçando [em momentos parecidos], e tipo, quando a tia May morreu passou como, ‘Oh, de alguma forma eu não ligo muito”.

Apesar das críticas de Williams, Sem Volta Para Casa foi elogiado por grande parte da crítica e do público, conseguindo mais de US$1.9 bilhão de dólares nas bilheterias.

O que vem a seguir para o Homem-Aranha

Nem mesmo todo o sucesso significa que a nova franquia não decepcionou alguns fãs do Teioso. Recentemente em uma entrevista, o astro Jacob Batalon se desculpou por alimentar as teorias de que seu personagem, Ned Leeds, se tornaria o Duende Macabro.

O ator disse que seus comentários foram “estúpidos” e se desculpou por alimentar a esperança dos fãs sobre a chegada do vilão. Ele também revelou que, naquele momento, ele não tinha ideia do que a Marvel Studios estava preparando para o arco do seu personagem.

Batalon não parece muito otimista sobre o futuro de seu personagem. O astro revelou não saber se Ned voltará nos próximos filmes do Homem-Aranha, justamente pela forma que Sem Volta Para Casa terminou.

O ator deu a entender que existe a possibilidade da franquia sofrer uma forma de renovação no elenco, dizendo: “[Sem Volta Para Casa] realmente coloca uma exclamação na continuidade do Homem-Aranha, mas talvez não conosco, e eu acho que isso é uma coisa ótima.”

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está disponível na HBO Max.

