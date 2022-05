Atriz de Ghostbusters: Mais Além entra para elenco de Madame Teia

Madame Teia, próximo filme derivado da franquia de Homem-Aranha da Sony, acabou de ganhar mais um nome em seu elenco.

Celeste O’Connor, que interpretou Lucky no filme recente Ghostbusters: Mais Além, foi contratada para o elenco de Madame Teia. Seu papel, no entanto, ainda não foi revelado.

O’Connor se junta a Dakota Johnson e Sydney Sweeney filme dirigido por S.J. Clarkson. A notícia é do Deadline.

Tom Rothman, presidente do Motion Picture Group da Sony, confirmou que as gravações de Madame Teia começam ainda na primavera do hemisfério norte, e sua previsão de lançamento aponta para 2023.

Detalhes do enredo ainda não foram divulgados.

