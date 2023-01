Atriz de Glass Onion se inspirou em vilões do Batman para papel

Uma das atrizes de Glass Onion: Um Mistério Knives Out, Janelle Monáe, revelou ter se inspirado em icônicos vilões do Batman para papel no filme da Netflix.

Monáe interpreta Andi, ex-parceira de negócios de Miles, o bilionário que convida seus amigos para um jogo em sua ilha particular.

Em recente entrevista, Monáe comentou que se inspirou em seus personagens favoritos, Charada e Coringa, para fazer uma cena de Andi, personagem que na verdade seria Helen, a irmã gêmea (via ComicBook).

“Eu me diverti muito naquele dia. Peguei todos os meus personagens favoritos, como o Charada e o Coringa. Só tive duas tomadas para fazer tudo isso porque, depois de quebrar o vidro, é preciso muito para limpá-lo”, disse ela.

“Tive que realmente mapear tudo na minha cabeça e certifique-se de que eu estava obtendo uma variedade diferente de esmagamento. Há o grande momento. Como você conduz a isso? Como você mantém o público envolvido enquanto quebra todas essas coisas?”, concluiu.

Na sequência de Entre Facas e Segredos, de Rian Johnson, Benoit Blanc viaja até a Grécia para desvendar um mistério envolvendo novos suspeitos.

O filme está sendo aclamado pela crítica especializada, com aprovação de 94% dos críticos no Rotten Tomatoes, com 314 análises computadas.

Com a direção e roteiro de Rian Johnson, a sequência foi adquirida pela Netflix e estabelece o começo de uma grande franquia. O streaming pretende lançar a sequência em cinemas selecionados do mundo todo.

“O bilionário da tecnologia Miles Bron convida seus amigos para escapar em sua ilha grega particular. Quando alguém aparece morto, o detetive Benoit Blanc é colocado no caso”, diz a descrição.

Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Dave Bautista e Ethan Hawke fazem parte do elenco.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

