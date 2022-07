Atriz de Halloween responde se vai fazer filme na Marvel

A atriz de Halloween, Jamie Lee Curtis, responde se vai participar de algum projeto na Marvel.

Em recente entrevista, a intérprete de Laurie Strode abordou sobre o assunto da famosa editora de heróis. Ela esclareceu o mal-entendido, após alguns fãs a criticarem por ter falado “contra” o MCU (via The Direct).

“O que eu estava falando é que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo era um pequeno filme que fomos capazes de contar uma história multiverso, que realmente tocou as pessoas. Não precisa ser um filme da Marvel para ser um espetáculo e realmente emocionar você”, disse ela.

Curtis se diz uma competidora amigável, e revela que não acha que a Marvel vai ligar para ela e lhe oferecer um papel, dado sua idade. Apesar disso, a atriz trabalharia para a empresa.

“Honestamente, eu não posso imaginar que eles vão ligar. Eu trabalho com muitas pessoas em muitas coisas diferentes, e se o papel fosse interessante e eu pudesse trazer o que faço para ele, é claro que eu [trabalharia com a Marvel]”, revelou a atriz. “O que vou fazer, dizer não? É claro! Mas acho difícil imaginar que a Marvel vai descobrir algo a ver com uma mulher de 64 anos.”

A atriz ainda mostrou preocupação com o uso constante da tela verde, algo que o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo não teve.

“Temo que se eu fizer um filme da Marvel, eles vão colocar pontos em mim e me fazer agir sozinho em um armazém em algum lugar”, brincou.

Atriz retorna para Halloween Ends

Halloween Ends se passará após os eventos de Halloween Kills – O Terror Continua, com Laurie Strode lidando com a morte de sua filha pelas mãos de Myers.

David Gordon Green retorna na direção, e escreve o roteiro ao lado de Chris Bernier. John Carpenter, criador da franquia, é compositor e produtor.

Jamie Lee Curtis e Nick Castle retornam como Laurie Strode e Michael Myers. Kyle Richards e Andi Matichak completam o elenco principal.

Halloween Ends chega aos cinemas em 13 de outubro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.