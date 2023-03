Atriz de Harry Potter defende J.K. Rowling após atos transfóbicos

A transfobia de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, já extrapolou os meros comentários de cunho preconceituoso nas redes sociais. Ela ativamente financia instituições transfóbicas (sejam lojas ou organizações TERF). Apesar disso, ela continua a ser defendida por Evanna Lynch, que interpretou Luna Lovegood na franquia do bruxinho.

Lynch já recebeu críticas previamente por apoiar Rowling e até deletou sua conta no Twitter. Agora, em uma nova entrevista ao The Telegraph, Lynch se abriu sobre seu relacionamento com a controversa autora.

“Eu fui muito ingênua quando fui arrastada para essa conversa”, disse Lynch sobre comentar originalmente sobre a posição transfóbica de Rowling em 2020. “Eu nem sabia que havia dois lados. Eu tinha uma visão de, tipo, bom e ruim. Eu tenho compaixão por ambos os lados do argumento. Eu sei o que era ser uma adolescente que odiava tanto o meu corpo que eu queria rastejar para fora da minha pele, então eu tenho grande compaixão pelas pessoas trans e eu não quero aumentar a dor delas”.

“Eu também acho que é importante que J.K. Rowling tenha amplificado as vozes dos ‘destransicionários'”, continuou ela. “Eu tive esse impulso de dizer: ‘Vamos todos parar de falar sobre isso’, e acho que provavelmente sou um pouco mais corajosa agora sobre ter conversas desconfortáveis.”

Lynch tem um motivo pessoal para defender a autora: a atriz já sofreu de anorexia quando bem jovem e Rowling contribuiu para sua superação e recuperação. Naturalmente que isso não apaga, ou diminui, a transfobia da escritora, mas ajuda a enxergar o porquê do posicionamento da intérprete de Luna.

A atriz de Harry Potter disse que a reação contra Rowling a surpreendeu, “especialmente quando ela escreveu seu ensaio [revelando experiências em seu primeiro casamento infeliz]. Eu apenas senti que seu caráter sempre foi defender os membros mais vulneráveis da sociedade. O problema é que há um desacordo sobre quem é o mais vulnerável. Eu gostaria que as pessoas apenas tratassem-na com mais graça e a ouvissem”.

Transfobia de J.K. Rowling voltou a ser pautada recentemente

Rowling tem sido amplamente criticada por suas repetidas declarações sobre a comunidade transgênero. A autora já chegou a fazer propaganda e financiar empresas ou organizações abertamente transfóbicas.

Em um trailer de podcast divulgado recentemente, Rowling foi ouvida dizendo que suas declarações ao longo dos anos foram “profundamente” mal compreendidas e que ela “nunca se propôs a perturbar ninguém”.

A discussão acerca da transfobia da autora ganhou força recentemente com o lançamento do game Hogwarts Legacy.

A franquia Harry Potter está disponível no HBO Max.

