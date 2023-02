Atriz de Homem-Formiga 3 rejeitou papel em filme de X-Men

Evangeline Lilly, a Vespa nos filmes da Marvel, revelou em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, que rejeitou na cara de Hugh Jackman (o Wolverine) um papel em filme de X-Men.

Segundo a atriz, Jackman disse: ‘Ei, então, os caras dos X-Men estão me perguntando se eu poderia falar com você porque eles sabem que você não vai falar com ninguém. Eles sabiam que eu estava trabalhando com você e estavam interessados em saber se algum dia você se interessaria em fazer alguma coisa dos X-Men. Eu fiquei, tipo, ‘Não. Isso não me interessa. Eu não estou interessada.’ Eu pensei, ‘Eu me sinto uma idiota porque estou falando com um X-Man! O X-Man! E eu estou dizendo a ele: ‘Não, isso não me atrai. Tipo, o quê?!’ Eu senti que fui tão rude!”, admitiu.

Após ter uma reunião para discutir sobre um papel, Lilly não mudou de ideia e disse que realmente não ficou animada em estrelar um filme dos X-Men:

“Não me atraiu e não havia nada sobre a reunião que me entusiasmasse ou me fizesse pensar como, ‘Ah, eu tenho que fazer isso’. Nada funcionou. Nada parecia bom. Eu sou muito autêntica, para o meu próprio bem. Quero dizer, não foi bom. Se eu não estiver impressionado, você saberá. E talvez você não devesse saber às vezes”, finalizou.

Evangeline Lilly está em cartaz nos cinemas brasileiros em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Recentemente, a atriz declarou que vai pedir para a Marvel um filme solo de sua personagem, a Vespa.

