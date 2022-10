Atriz de Jaula está irreconhecível em filme da DC

Arrepiante e assustador, Jaula está fazendo o maior sucesso na Netflix. O thriller espanhol tem Elena Anaya no papel principal. Muitos espectadores não perceberam, mas a atriz desempenha um papel super importante em um dos mais aclamados filmes da DC – o que não é uma surpresa, já que ela aparece irreconhecível no longa.

“Um casal encontra uma criança traumatizada. Mas, para descobrir quem ela é e desvendar seu passado obscuro, será necessário decifrar seu comportamento estranho”, afirma a sinopse oficial de Jaula na Netflix.

Jaula é um projeto do cineasta Ignacio Tatay e da roteirista Isabel Peña. Além de Elena Anaya no papel principal, o suspense traz Pablo Molinero (La Peste), Esther Acebo (La Casa de Papel) e Eva Llorach (Elite) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de Jaula precisam saber sobre a performance de Elena Anaya em um dos melhores filmes da DC; confira.

Além de protagonizar Jaula, Elena Anaya está em Mulher-Maravilha

Em Jaula, Elena Anaya interpreta a protagonista Paula. A personagem faz de tudo para descobrir a verdadeira origem de Clara, uma misteriosa garotinha.

Inspirado em uma história real, Jaula não demorou a garantir posições de destaque no Top 10 da Netflix, superando alguns dos maiores sucessos do streaming.

Nascida na Espanha, Elena Anaya é muito famosa pelo thriller A Pele Que Habito, de Pedro Almodóvar. Por sua performance, a atriz levou o Prêmio Goya – a honra mais importante do cinema espanhol..

Mas no cenário internacional, Elena Anaya é conhecida por interpretar a vilã Dra. Veneno no filme Mulher-Maravilha, da DC.

No longa, a Dra. Veneno é Isabel Maru, uma cientista recrutada pelo General Ludendorff para criar armas químicas para o Exército Alemão.

Devido ao rosto desfigurado, a Dra. Veneno usa uma máscara de cerâmica sobre o lado esquerdo do rosto. Por isso, Elena Anaya surge irreconhecível na produção da DC.

A personagem, vale lembrar, é baseada em sua contraparte dos quadrinhos da DC. Elena Anaya foi a primeira atriz a interpretar a vilã em uma produção live-action.

No desfecho de Mulher-Maravilha, Diana Prince ganha a chance de matar a Dra. Veneno, mas decide mostrar misericórdia e poupar a vilã.

Como a personagem não morre em Mulher-Maravilha, ainda pode aparecer em outros projetos da DC – desde que eles sejam ambientados no século XX.

Outro famoso projeto de Elena Anaya é a aventura sobrenatural Van Helsing, protagonizada por Hugh Jackman. No longa, a atriz interpreta Aleera, uma das noivas de Drácula.

Jaula, com Elena Anaya no papel principal, está na Netflix. As produções do DCEU, como Mulher-Maravilha, estão no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.