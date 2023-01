Atriz de Kill Bill pede a Tarantino o 3º filme: “As pessoas estão esperando”

Uma das atrizes do filme Kill Bill, do diretor Quentin Tarantino, pede um terceiro longa ao cineasta e admite que as pessoas estão esperando.

Vivica A. Fox, que interpretou Vernita Green no sucesso de Tarantino, foi entrevista pela Variety e voltou a comentar sobre a franquia.

Continua depois da publicidade

Segundo ela, os fãs “estão com fome” por mais um filme, e indicou que a história seria centrada em Nikkia Bell, que testemunha o assassinato da mãe, Vernita. A atriz ainda comentou que retornaria se houvesse outro filme (via ScreenRant).

“As pessoas estão com fome. Quentin, vamos! Eu estive esperando. Disseram que vai ser minha filha crescendo”, disse a atriz.

“Eu sei que ele vai descobrir algum jeito… talvez eu esteja em um flashback. Eu adoraria trabalhar com Quentin novamente e adoraria trabalhar com Uma novamente. Foi muito treino”, concluiu ela.

Quentin Tarantino está aberto a fazer Kill Bill 3

Em 2021, no Festival de Cinema de Roma, o diretor havia sido questionado sobre Kill Bill 3, e Tarantino se disse aberto em fazer uma sequência.

O diretor não negou fazer o novo filme com Uma Thurman. Tarantino respondeu, “Por quê não?”, quando questionado se poderia fazer outro longa-metragem da saga.

Muito se discute sobre qual será o terceiro filme do diretor, que quer encerrar sua carreira com apenas 10 filmes.

Seu último trabalho no cinema foi ainda em 2019, com o lançamento de Era uma Vez em… Hollywood, estrelado por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.