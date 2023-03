Atriz de Luther confirma o que todo mundo já sabia sobre Idris Elba

Idris Elba já estrelou alguns filmes e séries de destaque em papéis icônicos. De The Wire a The Office, o astro cativou fãs ao redor de todo o mundo. Agora, ele retorna ao papel do detetive titular em Luther: O Cair da Noite, da Netflix, e uma atriz do filme confirmou o que todos já sabiam sobre Idris Elba.

“Luther: O Cair da Noite é a sequência da premiada série de televisão, agora recriada em filme. Enquanto o brilhante e decadente detetive John Luther (Idris Elba) está atrás das grades, um assassino brutal aterroriza Londres”, começa a sinopse oficial.

“Assombrado por seu fracasso em capturar o psicopata cibernético que continua a desafiá-lo, Luther decide fugir da prisão para concluir a tarefa a qualquer custo. Com Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, que retorna como Martin Schenk”, continua a sinopse.

Vale apontar que vale assistir a série Luther antes de ver o filme. Ela não está disponível em qualquer streaming, mas pode ser comprada por meio da Microsoft Store.

Mostramos, abaixo, o que disseram sobre como é trabalhar com Idris Elba.

Todo mundo ama o Idris Elba

Em Luther: O Cair da Noite, Odette Raine é uma especialista em contrainteligência interpretada pela indicada ao Oscar, Cynthia Erivo. Ela não teve vergonha de revelar todos os detalhes sobre como Elba era no set.

“Eu o conhecia antes de fazermos este filme. Foi bom passar um pouco de tempo com ele, trabalhar com ele e conversar com ele”, disse Erivo ao ScreenRant. “Eu amei filmar essas cenas juntos porque acho que temos um ritmo realmente adorável, e ele é um ator muito gentil e generoso, que cria muito espaço para outras pessoas também. Foi muito legal.”

Ela não é a única pessoa do filme que gostou de trabalhar com Elba.

Andy Serkis, que interpreta David Robey, só tinha coisas boas a dizer sobre sua experiência com Idris Elba no longa da Netflix. “É maravilhoso fazer parceria com Idris. Eu tenho que dizer, ele é fabuloso”, disse Serkis como convidado no Chris Evans Breakfast Show. “Ele é um ator fenomenal”.

Luther: O Cair da Noite estreia em 10 de março na Netflix.

