Atriz de Maravilhosa Sra. Maisel responde se estará em Quarteto Fantástico

A atriz principal da série Maravilhosa Sra. Maisel revelou se vai estar no reboot do Quarteto Fantástico.

Um dos filmes mais aguardados da Marvel, o longa-metragem será lançado apenas em 2024 e ainda não escalou nenhum ator.

Rachel Brosnahan, que interpreta a protagonista na série do Prime Video, confirmou em recente entrevista que não estará no filme (via ScreenRant).

Os rumores apontaram que ele poderia interpretar Sue Storm, a Mulher Invisível. Apear de negar que está no elenco, ela gostaria de fazer parte do projeto.

“Não ouvi nada, infelizmente, mas estou aqui, e é a nossa última temporada. Estou prestes a estar disponível”, disse a atriz.

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Matt Shakman é o diretor do filme. Jeff Kaplan e Ian Springer foram confirmados como roteiristas.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 7 de novembro de 2024.

