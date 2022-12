Atriz de Matilda: O Musical explica sobre sua lesão no filme

O filme Matilda: O Musical, que já está disponível na Netflix, é um grande sucesso na plataforma, estando no top 10 do streaming no Brasil. Porém, mesmo que seja um sucesso, uma das atrizes passou por problemas no set e chegou até a sofrer uma lesão.

Emma Thompson, que interpretou Agatha Trunchbull no novo longa-metragem da plataforma, comentou sobre sua experiência durante gravações.

Na entrevista, ela revelou que sofreu uma lesão no tornozelo, e se questionou sobre sua capacidade de fazer acrobacias no filme por conta de sua idade (via ScreenRant).

“Eu caí sem motivo e fraturei meu tornozelo, e pensei: ‘Isso é meio estranho, eu nunca me machuquei assim. É porque estou envelhecendo'”, relembrou a atriz.

“Eu meio que não era mais tão invulnerável quanto pensava. Embora eu seja forte, porque estou envelhecendo, posso me machucar, e isso foi interessante. Meu corpo está mudando e tenho que ter mais cuidado com isso”, comentou ela.

Mais sobre Matilda: O Musical

“Matilda: O Musical é um conto musical inspirador de uma garota extraordinária que descobre seu superpoder e convoca a coragem notável, contra todas as probabilidades, para ajudar os outros a mudar suas histórias, enquanto também assume o controle de seu próprio destino”, diz a sinopse.

“Defendendo o que é certo, ela obteve resultados milagrosos. A história é baseada no romance de 1988 de Dahl com o mesmo nome”, continua a sinopse do filme.

A história do novo filme se passa na Inglaterra, e a vida de Matilda vira de cabeça para baixo, quando ela conhece a Sra. Agatha Trunchbull em sua nova escola.

O elenco conta com Emma Thompson, Alisha Weir, Lashana Lynch, Meesha Garbett, Stephen Graham, Sindhu Vee e Andrea Riseborough.

Matilda: O Musical já está disponível na Netflix.

