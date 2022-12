Atriz de Matilda também interpretou vilã em Harry Potter

Sucesso na Netflix, Matilda: O Musical reavivou o interesse do público sobre o filme original de Matilda, lançado em 1996 com Mara Wilson no papel principal. O que muitos fãs não sabem é que a intérprete da Sra. Trunchbull no longa também interpreta uma inesquecível vilã na franquia Harry Potter.

“Uma garotinha de mente afiada e imaginação fértil toma uma atitude para mudar sua história de uma vez por todas, e o resultado é fantástico. Essa é Matilda!”, afirma a sinopse oficial de Matilda: O Musical na Netflix.

Com a atriz mirim Alisha Weir no papel principal, Matilda: O Musical conta também com Emma Thompson (Cruella) e Lashanna Lynch (Capitã Marvel) no elenco.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a performance da uma das mais icônicas atrizes de Matilda na saga Harry Potter; confira!

Sra. Trunchbull de Matilda é a Tia Guida de Harry Potter

Matilda: O Musical estreou na Netflix em 25 de dezembro. Em pleno dia de Natal, o longa não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10 do streaming.

Atualmente, Matilda: O Musical é o segundo filme mais assistido da plataforma, perdendo apenas para Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

Em Matilda: O Musical, Emma Thompson, de filmes como Cruella e A Bela e a Fera, vive a temida Sra. Trunchbull, uma diretora de escola infantil que não suporta crianças.

No filme original, por outro lado, essa inesquecível antagonista foi interpretada pela atriz galesa Pam Ferris.

Nascida na Alemanha e filha de pais galeses, Pam Ferris tem elogiadas performances na TV, nos cinemas e nos palcos – mas a Sra. Trunchbull é, definitivamente, sua personagem mais conhecida.

Outra famosa atuação de Pam Ferris acontece na franquia Harry Potter, especificamente no filme O Prisioneiro de Azkaban.

No longa, a atriz interpreta Guida, a irmã mais velha de Válter Dursley, cunhada de Petúnia e tia de Harry Potter.

Em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Pam Ferris protagoniza uma das cenas mais memoráveis.

No início do filme, para quem não se lembra, a Tia Guida visita os Dursley em uma reunião familiar. A personagem não consegue esconder seu desdém por Harry e por Lily, sua falecida mãe.

“Não gosto do seu tom, moleque. Se você consegue falar das surras que leva com esse tom displicente, obviamente não estão lhe batendo com a força que deviam”, diz Tia Guida para Harry Potter.

Quando a personagem insulta Lily – dizendo que “se há algo errado com a cadela, então haverá alguma coisa errada com o filhote – Harry usa seus poderes (aparentemente sem querer) para transformá-la em uma balão.

A última cena da Tia Guida na franquia Harry Potter, dessa forma, mostra a personagem completamente inchada, flutuando pelos ares.

Além de Matilda e Harry Potter, Pam Ferris está em filmes como Holmes & Watson e Tolkien. Na TV, a atriz é conhecida por séries como Luther e Call the Midwife.

Matilda: O Musical está disponível na Netflix.

