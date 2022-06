Atriz de Ms. Marvel acha que Doutor Estranho 2 está mentindo

Alerta de spoilers

Em determinado ponto de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), é revelado que o Universo Cinematográfico Marvel (MCU) é o universo 616. Iman Vellani, estrela de Ms. Marvel, não acredita nisso.

Tradicionalmente, nos quadrinhos, o universo Marvel é o 616. Portanto, o fato do MCU levar o mesmo número, geraria um conflito entre as duas mídias.

Continua depois da publicidade

“Eu gosto de dizer que o universo dos quadrinhos é 616”, explicou Vellani (via ComicBook). “Eu não acho que o MCU seja 616. Por mais que Kevin Feige nos faça acreditar que é 616, é 199999”.

Pode ser que o MCU tenha sido referido como 616 apenas no universo em que o Doutor Estranho vai parar no meio do filme, não quer dizer que seja uma denominação oficial da Marvel Studios.

Doutor Estranho 2 está em exibição nos cinemas e já tem data para chegar ao Disney+. Já Ms. Marvel estreia na plataforma de streaming em 8 de junho.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming. Veja o vídeo da entrevista, abaixo.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.