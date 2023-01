Atriz de Ms. Marvel lança dúvida sobre volta de Harry Styles ao MCU

Harry Styles deu as caras pela primeira e única vez no Universo Cinematográfico Marvel (MCU) em Eternos. Agora, a atriz de Ms. Marvel, Iman Vellani, jogou dúvida sobre a volta do artista nos filmes de heróis.

Styles apareceu como Starfox, também conhecido como Eros, no final de Eternos, o próprio Styles até brincou que talvez nunca mais volte ao MCU. “Seria engraçado se acontecesse, não é?” ele afirmou em uma entrevista. No entanto, o chefe do MCU, Kevin Feige, garantiu aos fãs que eles veriam mais Starfox no futuro.

“As aventuras de Eros e Pip são algo muito emocionante para nós”, disse ele. O produtor não especificou quando veríamos o personagem novamente.

Em entrevista à AP Entertainment, Vellani afirmou: “Eu me sinto tão estranha em relação a isso! Não sei. É estranho. Eu me pergunto, eu realmente me pergunto se eles vão seguir em frente e fazer algo com o personagem, ou se eles apenas provocaram por provocar”, disse ela. “Porque eu sei que Chloe Zhao é uma grande fã de Harry Styles. Mas então você tem todo o fandom de Harry Styles no fandom do MCU, quão caótico isso seria?”.

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série da Ms. Marvel está ligada com WandaVision e Capitã Marvel 2, ou The Marvels.

A heroína estará no aguardado filme da Marvel. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir as séries e filmes da Marvel.

