Atriz de Ms. Marvel revela ter odiado cena de Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) pegou os fãs de surpresa ao introduzir o Senhor Fantástico e o Raio Negro no MCU, apenas para matá-los logo em seguida.

Iman Vellani, que interpreta a Ms. Marvel na série do Disney+, revelou não ter gostado de uma cena em específico do filme de Sam Raimi.

“Tenho tantas opiniões, para as quais acho que não temos tempo”, explicou Vellani ao EliteDaily. “Aqui está a versão reduzida. Eu amo Sam Raimi”, começou Vellani.

“Não me importo com o que alguém diz. Raio Negro é meu cara. Acho que eles erraram com ele. Eu não gostei disso”, continuou a atriz.

