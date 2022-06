Atriz de Pânico revela ter medo de assistir os filmes da franquia

Courteney Cox está presente na franquia Pânico desde os primórdios. Apesar disso, ela ainda tem medo de assistir os filmes.

A Variety publicou uma entrevista com Faith Hill e Courteney Cox sobre sua nova série, o prelúdio de Yellowstone, 1883 (via ScreenRant).

A atriz acabou falando sobre momentos de filmes e séries que dão medo nela e revelou que tem medo de assistir Pânico.

Bem, eu sou um gato muito assustado, e tudo meio que me assusta, então, sim. Eu tenho uma cena com Mira [Sorvino] na janela – o jeito que ela estava iluminada era assustador. Uma das coisas é que é muito fácil pular e me assustar. Então Greg [Kinnear] às vezes me assustava apenas no set, e então eu podia recriá-lo porque sou um gritador muito rápido. Eu sou um estudo rápido para assustador.

Faith hill respondeu, dizendo que é hilário, visto os filmes que Cox assistiu. “É. Eu não os assisto”, respondeu Cox.

“Não não. Eu não assisto. Em Pânico, eu só faço isso”, continuou a atriz, cobrindo os olhos. “Não tem jeito. Eu não me importo se eu sei o que está acontecendo, quem estava por trás da máscara”.

Courteney Cox retorna em Pânico 6

Após não chegar em um acordo com os produtores, Neve Campbell não estará em Pânico 6 como Sidney Prescott, mas a sequência ainda contará com Courteney Cox, de Friends, como Gale Weathers.

A atriz confirmou a sua participação em Pânico 6 em uma entrevista para a Variety. Ainda não se sabe se a sua personagem terá uma grande participação no enredo ou se é apenas um pequeno papel.

“Eu não morri, então, sim, vocês vão me ver. Gale é muito forte. Ela pode nunca morrer, mas quem sabe?”, comentou a estrela.

Pânico 6 terá a mesma equipe criativa de Pânico 5, que teve uma boa recepção com o público e com a crítica.

Pânico 6 chega aos cinemas em 31 de março de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.