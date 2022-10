Atriz de Pânico vira a Vampira de X-Men em cosplay incrível; veja

Com um filme reboot dos X-Men em desenvolvimento na Marvel Studios, os fãs estão ansiosos para reverem os mutantes no cinema. A equipe liderada pelo professor Charles Xavier é uma das mais amadas da editora.

No entanto, o desenvolvimento é bem lento, mas a mutação já está aos poucos aparecendo no MCU, como é o caso de Ms. Marvel revelando ser uma mutante.

Além disso, o retorno de Hugh Jackman ao papel de Wolverine em Deadpool 3 aumenta ainda mais os indícios de que o filme dos X-Men não está tão longe assim.

Enquanto o longa-metragem da famosa equipe da Marvel não chega, uma das estrelas da série Pânico, Keke Palmer, fez um cosplay incrível da personagem Vampira (via CBR).

Veja as imagens, abaixo.

You had a request…. pic.twitter.com/qKGrlJd1ii — Keke Palmer (@KekePalmer) October 30, 2022

Keke Palmer pode interpretar a Vampira?

Keke Palmer, também conhecida pelo filme Não! Não Olhe!, foi especulada para estar no elenco do reboot dos X-Men.

A atriz já chegou a comentar sobre seu possível envolvimento, e tentou se desviar de alguma confirmação, embora deseje interpretar a Vampira.

“Eu não sei. Eu só sei que os fãs, do jeito que os fãs me reservaram, eu tenho que falar sobre isso toda semana. Então, se estamos adicionando a Marvel no jogo, vamos fazer isso. Estou pronta para ser a Vampira”, disse ela.

A Vampira foi criada por Chris Claremont e Michael Golden, fazendo sua estreia em um quadrinho anual dos Vingadores, na edição 10.

Ela foi originalmente apresentada como um membro da Irmandade de Mutantes do Mal, embora tenha se tornado um membro dos X-Men, posteriormente.

Uma outra versão da Vampira foi interpretada por Anna Paquin na trilogia X-Men. Ela estrelou no papel no primeiro filme dos anos 2000, e nos dois próximos.

A atriz foi vista uma última vez no papel em X-Men: Dias de um Futuro Esquecido, tendo apenas uma pequena participação no filme de 2014.

Embora muitos fãs queiram ver Palmer no papel de Vampira, e ela também queira participar, nada foi confirmado pela Marvel sobre o elenco do reboot de X-Men.

