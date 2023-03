Atriz de Piratas do Caribe se sentia presa no filme: “Queria me livrar”

A franquia Piratas do Caribe foi uma das responsáveis por lançar a carreira de Keira Knightley de vez. No entanto, ela se sentia presa enquanto ainda trabalhava nesses filmes.

Keira Knightley tinha apenas 17 anos quando se tornou uma estrela internacional com Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra, de 2003.

Em uma nova entrevista à Harper’s Bazaar do Reino Unido, a indicada ao Oscar disse que interpretar um objeto de desejo como Elizabeth Swann em uma idade tão jovem a deixou se sentindo “presa” e “restrita” na indústria.

“Eu tive uma grande entrada na vida adulta, um pouso extremo por causa da experiência da fama em uma idade muito precoce”, disse Knightley. “Há um lugar engraçado onde as mulheres devem se sentar, publicamente, e eu nunca me senti confortável com isso. Foi um grande solavanco.”

“[Elizabeth Swann] era o objeto do desejo de todos”, continuou Knightley. “Não que ela não seja durona. Mas foi interessante vir de ser realmente moleque para ser projetado como exatamente o oposto. Eu me senti muito constrangida. Eu me senti muito presa. Então, os papéis depois foram sobre eu querer me livrar disso… Eu não tinha uma noção de como articulá-lo. Parecia que eu estava enjaulada em uma coisa que eu não entendia.”

Piratas do Caribe 6 é realmente possível?

O final de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar (Piratas do Caribe 5) deixou a porta aberta para o sexto filme acontecer.

No entanto, o desenvolvimento estagnou, e um reboot com Margot Robbie começou a ser desenvolvido. Porém, a Disney não pareceu tão interessada.

Depois da vitória de Depp contra Amber Heard no tribunal, com o astro tentando limpar seu nome, a Disney parece ter ligado um alerta para trazer o ator de volta.

Mas o desenvolvimento é mais lento do que o habitual, embora Depp não tenha tantos projetos para estrelar ultimamente. Porém, caso haja outro filme, é bem possível que volte a focar e concluir totalmente a história de amor entre Will e Elizabeth.

A franquia Piratas do Caribe está disponível no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.