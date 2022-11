Atriz de Pretty Little Liars quase estrelou Crepúsculo como ESSAS personagens

Lucy Hale, de Pretty Little Liars, perdeu um papel na saga Crepúsculo, mas isso não impediu a futura estrela de fazer o teste novamente – e perder uma segunda vez.

Lucy Hale originalmente fez o teste para interpretar um membro do clã de vampiros de Edward Cullen, mas, quando ela perdeu o papel de Alice, a atriz voltou a fazer o teste para o papel de uma das vilãs, Jane, em Lua Nova.

Hale também perdeu esse papel, mas a tenacidade da atriz acabou sendo recompensada com um papel de protagonista em Pretty Little Liars no ano seguinte.

O interesse de Lucy Hale em interpretar um dos membros da família Cullen da saga Crepúsculo era compreensível, já que Crepúsculo foi previsto para ser um grande sucesso e esse papel a colocaria em todos os filmes da saga.

No entanto, quando Ashley Greene conseguiu o papel de Alice em Crepúsculo, Hale passou a fazer um teste para o papel da vilã Jane em Lua Nova. Ela perdeu esse papel para Dakota Fanning.

História de Lucy Hale com Crepúsculo não acaba por aí

A escolha de Hale de voltar depois de perder sua primeira oportunidade na saga Crepúsculo prova o quão popular a franquia era no auge de seu sucesso.

Estranhamente, no entanto, esse não foi o fim de sua conexão com os filmes de Crepúsculo .

Enquanto Hale não acabou aparecendo em nenhum dos filmes de Crepúsculo para os quais ela fez o teste, ela acabou tentando outro papel conectado à série.

Hale fez uma audição para a adaptação de 50 Tons de Cinza, que foi baseada em uma série de livros que era originalmente uma fanfic de Crepúsculo. Hale também perdeu o papel de Anastasia Steele para Dakota Johnson.

A saga Crepúsculo está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.