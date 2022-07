Atriz de Quarteto Fantástico detona filmes da Marvel

Nos últimos anos, esforços têm sido feitos para aumentar a representatividade no Cinema e TV, inclusive no Universo Cinematográfico Marvel. Uma estrela de Quarteto Fantástico, no entanto, acredita que não está sendo o suficiente.

Jessica Alba, que viveu a Mulher Invisível nos dois filmes iniciais da Fox sobre o grupo, conversou com a Glamour UK e falou sobre a diversidade em Hollywood.

“É uma iniciativa de negócios para as pessoas agora que percebem quanto dinheiro podem ganhar”, disse a estrela do Quarteto Fantástico.

“É algo com que eles se importam, o que é bom. Como eles chegam lá realmente não importa. Você fica tipo, ‘Ótimo. Agora você percebe que há um grupo inteiro de pessoas que você simplesmente deixou de fora da conversa, porque você nunca havia visto antes nas telas. Eles estavam lá o tempo todo”

Alba então voltou sua atenção para a nova safra de filmes da Marvel sendo feitos, observando que ela acredita que essas franquias de grande sucesso continuam a se concentrar em estrelas “caucasianas” em detrimento de outras.

“Mesmo se você olhar para os filmes da Marvel – esse é o maior impulsionador da fantasia e o que está acontecendo agora no entretenimento, porque é uma espécie de coisa de família – ainda é bastante caucasiano”.

Quarteto Fantástico está em desenvolvimento na Marvel

O Marvel Studios, no momento, está trabalhando em um novo reboot de Quarteto Fantástico. O projeto teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou desistindo do trabalho.

Até o momento, ainda não se sabe oficialmente quem será o substituto do diretor no reboot de Quarteto Fantástico.

Nos quadrinhos, o Quarteto Fantástico é uma das principais equipes da Marvel. Os seus membros são o Senhor Fantástico, a Mulher Invisível, o Tocha Humana e o Coisa.

Por enquanto, ainda não existe uma data de lançamento para o novo reboot de Quarteto Fantástico, do Marvel Studios.

