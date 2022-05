Atriz de Stranger Things atuará com sua mãe em filme policial

Maya Hawke está se preparando para a fase final de Stranger Things, sucesso da Netflix onde interpreta a rebelde Robin, e seus próximos passos já estão definidos!

Nesta quarta-feira, 18 de maio, a atriz foi confirmada como parte do elenco de The Kill Room, novo filme thriller misturado com comédia policial.

Além de Maya, o elenco da produção contará com sua mãe, a também estrela Uma Thurman, de Kill Bill. Essa é a primeira vez que mãe e filha atuarão juntas.

Samuel L. Jackson, que trabalhou ao lado de Uma no sucesso Pulp Fiction: Tempo de Violência, de 1994, se reencontra com sua colega no projeto. Nomes como Joe Manganiello, Debi Mazar e Larry Pine também estão confirmados no elenco de The Kill Room.

O filme contará com roteiro de Jonathan Jacobson e direção de Nicol Paone. The Kill Room contará a história de um assassino profissional, Reggie (Manganiello), seu chefe (Jackson), um negociante de arte (Thurman) e seu esquema de lavagem de dinheiro que acaba levando Reggie a se tornar uma sensação pública.

The Kill Room começa a ser filmado em breve em Nova Jersey e Nova York.

