Atriz de Teen Wolf abre o jogo sobre recusa em voltar para filme

Arden Cho, que interpretou Kira Yukimara na série Teen Wolf, falou em entrevista recente sobre ter recusado participar do filme de reunião que está atualmente em desenvolvimento.

Os rumores apontavam que ela havia negado participar do projeto porque a sua proposta era de menos da metade do salário de suas co-estrelas femininas e, agora que foi confirmado, ela explica ao The Cut sua raiva sobre a desigualdade salarial:

Continua depois da publicidade

“Acho que na verdade me ofereceram ainda menos. […] Eu provavelmente poderia, de cabeça, pensar em mais de dez atores americanos-asiáticos que eu conheço que foram pagos significativamente menos porque às vezes você não tem a opção de dizer ‘não’, às vezes você só precisa. Você tem contas para pagar. […] Eu não estava dizendo ‘não’ necessariamente por mim ou porque eu estava com raiva. Eu estava dizendo ‘não’ porque espero que haja mais igualdade no futuro.”, revela a atriz.

Dylan O’Brien, que interpretou Stiles Stilinski na série, também não voltará para o filme de Teen Wolf.

Ainda não há previsão de estreia.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.