Atriz de The Witcher entra para novo Planeta dos Macacos; primeira imagem é revelada

A franquia Planeta dos Macacos está caminhando para ganhar um novo filme, e a atriz Freya Allan, Ciri da série The Witcher, se juntou ao elenco. Além disso, o longa ganhou sua primeira imagem oficial.

O longa, chamado de Kingdom of the Planet of the Apes mostrará um novo momento da civilização de símios evoluídos, não tendo conexão com a trilogia finalizada por Matt Reeves com Planeta dos Macacos: A Guerra em 2017.

No mês passado o ator Owen Teague foi escalado para interpretar o macaco principal do novo filme, e fontes revelaram que Peter Macon também está no filme. A produção será dirigida por Wes Ball, responsável por Maze Runner, e o roteiro será escrito por Jush Friedman Rick Jaffa, Amanda Silver e Patrick Aison.

“Planeta dos Macacos é uma das franquias de ficção científica mais icônicas e célebres da história do cinema, além de ser uma parte importante do legado do estúdio. Com Kingdom of the Planet of the Apes nós temos o privilégio de continuar a tradição da série, com um cinema provocativo e imaginativo, mal posso esperar para compartilhar com o público, a visão extraordinária de Wes para esse novo capítulo em 2024.” Disse Steve Asbell, presidente da 20th Century Studios, novo nome da Fox após a compra do estúdio pela Disney.

A franquia certamente é uma das mais importantes da história da 20th Century Studios, acumulando mais de 1.7 bilhão de dólares pelo mundo. O primeiro da franquia foi lançado pela Fox em 1968 e foi um marco na história do cinema, o longa ganhou quatro continuações e duas séries de TV.

A franquia ganhou um remake em 2001, dirigido por Tim Burton, e um reboot em 2011, que gerou uma nova trilogia muito aclamada por uma nova geração de fãs, que se sentir um pouco resistentes com a ausência de Matt Reeves no projeto.

Veja a primeira imagem do longa:

Freya Allan entrará para a franquia

O processo de escalação tem sido complexo, enquanto Teague foi a primeira escolha como o macaco principal, os humanos tiveram um processo mais longo, com uma grande lista de nomes à serem considerados. Allan fez várias audições até conseguir o papel.

A atriz é muito conhecida por seu papel como Ciri ao lado de Henry Cavill em The Witcher da Netflix, que teve as filmagens da temporada 3 finalizadas.

O novo filme da franquia Planeta dos Macacos ainda não tem data para estrear.

