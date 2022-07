Atriz de This Is Us quer viver famosa heroína de X-Men

Os X-Men estão se aproximando de sua estreia no MCU, com novidades e atualizações através das produções da marvel, o interesse na escalação do elenco tem crescido.

Uma das personagens mais importantes da equipe dos quadrinhos é a Tempestade, sua versão live-action pela fox interpretada pela atriz Halle Berry, tinha grande carinho dos fãs, então a expectativa para a nova versão da personagem é grande.

Em recente postagem através do twitter a atriz Yetide Badaki revelou que adoraria viver Ororo Munroe/Tempestade, não foi a primeira vez que a atriz de This is Us demostrou interesse na personagem.

Em 2019 ela utilizou arede social, através de um tweet com uma imagem caracterizada no papel de Bilquis, desempenhado em American Gods.

The face when you hear X-men trending 🖤⚡️ pic.twitter.com/9qwfntuVTl — Yetide Badaki (@YetideBadaki) July 13, 2022

Mais sobre This is Us

O Star+ não conta apenas com a inédita sexta temporada no Brasil. A plataforma de streaming se tornou a casa do famoso drama.

Os espectadores podem maratonar as outras cinco temporadas no Star+. This Is Us traz a história da família Pearson em diferentes épocas.

A trama acompanha desde o início do relacionamento de Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), passando pelo nascimento, infância e adolescência dos trigêmeos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) e indo até a fase adulta dos irmãos, já com suas respectivas famílias e carreiras.

This Is Us foi criada por Dan Fogelman. Como citado, está no Star+ no Brasil.

