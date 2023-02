Atriz de Thor diz que sua personagem derrotaria Kang

Tessa Thompson, a Valquíria nos filmes de Thor, acredita que sua personagem poderia derrotar Kang, vilão de Homem-Formiga 3 e em breve dos Vingadores.

A atriz da Marvel divide a cena com Jonathan Majors, o intérprete de Kang, no vindouro Creed III. E questionada pelo Big Screen Little Screen (via CBR) se ela, além de derrotar o personagem de Major, o lutador Damian Anderson, também poderia derrubar Kang em uma luta, Thompson respondeu:

“Eu sei também que ele é Kang no MCU, então não sei se haverá um crossover em algum momento, e na verdade tenho minha chance de eliminá-lo. Acredito que [Valquíria] poderia”, disse ela.

Em cartaz nos cinemas em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, Kang também será o grande antagonista de Vingadores 5, intitulado A Dinastia Kang, que estreia em 1 de maio de 2025.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

