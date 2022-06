Atriz de Top Gun: Maverick diz que Tom Cruise mudou sua vida

Top Gun certamente foi um divisor de águas na carreira de Tom Cruise, e a franquia representa um papel semelhante na carreira de Monica Barbaro, a Phoenix do recente Top Gun: Maverick.

Em uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter, a estrela demonstrou grande entusiasmo ao falar sobre seu trabalho neste filme e como ele afetou positivamente sua vida:

“Eu realmente não tinha ideia do que esperar, mas tudo sobre esse filme foi apenas um grande presente. Nós conversamos o dia todo nessas entrevistas, e está ficando claro para todos que ele mudou nossas vidas para sempre. Ele também mudou a maneira como abordamos cada projeto que faremos daqui em diante, para melhor, porque passamos a ver o filme e o que estamos fazendo de uma maneira completamente diferente.”

Ela deu um exemplo: “Estou trabalhando em uma cena de boxe para outra coisa agora, e já abordamos o treinamento de uma maneira muito diferente do que eu faria há quatro anos. Estamos fazendo as coisas em etapas, e espero aprender a coreografia bem antes do prazo. Eu quero estar preparada para o que der e vier, e Tom [Cruise] ensina você a estar realmente atento à segurança e às especificidades, para que nenhuma pedra seja deixada de lado. E isso se aplica ao boxe de maneiras como para onde o pé está apontado ou como exatamente você move o cotovelo.”

Top Gun: Maverick está em cartaz nos cinemas.

