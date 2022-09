Atriz do remake de A Pequena Sereia revela como criou sua própria Ariel

Após o lançamento do primeiro trailer de A Pequena Sereia vimos como Halle Bailey está perfeita no papel. Em uma conversa com Brandon Davis, a atriz comentou sobre sua atuação na nova versão da princesa.

Muito se falou sobre a escalação da artista para interpretar Ariel, e no primeiro trailer já pudemos ouvir sua voz impressionante cantando e sua caracterização como a princesa. Por mais que existam discussões sobre as diferenças com a versão animada, a atriz parece não se incomodar e quer entregar a melhor performance possível.

“Bem, este filme significa muito pra mim, desde que eu era uma garotinha. Eu acho que, aceitando esse papel, eu disse para mim mesma ‘eu só posso tentar o meu máximo e me deixar orgulhosa. Se eu fizer a Pequena Sereia dentro de mim ficar feliz, então eu vou saber que fiz um bom trabalho e saberei que estou fazendo o meu melhor.’ Eu dei tudo de mim, e espero que as pessoas tirem algo disso.” Disse a atriz.

Como em outros live-actions de animações clássicas da Disney, os fãs podem se preparar para algumas músicas originais acompanhando as já conhecidas de 1989.

As novas canções estão sendo compostas pelo astro de Hamilton, Lin-Manuel Miranda, acompanhado de Alan Menken, que trabalhou nas trilhas de animações incríveis como A Bela e a Fera, O Corcunda de Notre Dame e Aladdin.

A música no remake de A Pequena Sereia

O diretor Rob Marshall comentou sobre o papel da música no longa em uma entrevista ao ComicBook.com.

“Tem coisas que aprendemos sobre como você deve trabalhar para integrar músicas na história, e como isso deve ser conquistado. Não pode ser só jogado ali, colocado ali, porque você precisa sentir que deveria ter uma música. Precisa ser uma música conquistada, que te leva para lá. Enquanto estamos trabalhando para, meio que, encarnar a Pequena Sereia, Ariel tem apenas uma música na animação, estamos procurando mais material.”

O diretor também parece animado com o trabalho sendo feito pelos compositores Menken e Miranda, admirando o trabalho de preservar o que os fãs já amam mas trazer para uma nova versão.

“Alan Menken e Lin-Manuel Miranda estão conosco para escrever algumas letras, isso é empolgante, meio que pegar o que estava ali, que é tão amado, mas também encontrar uma forma de criar uma versão disso para o live-action.” Revelou Marshall.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023. Enquanto isso você pode conferir a animação original no Disney+.

