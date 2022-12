Atriz foi demitida de Clube da Luta após insultar Brad Pitt

A atriz e cantora Courtney Love, que foi casada com Kurt Cobain até a morte dele em 1994, juntou-se a Marc Maron para uma entrevista no podcast WTF e disse que David Fincher a contratou para contracenar com Brad Pitt e Edward Norton em Clube da Luta, de 1999.

Love disse que ganhou o papel de Marla Singer, interpretada por Helena Bonham Carter no filme. A vocalista da banda Hole foi muito elogiada por sua atuação em O Povo Contra Larry Flint na época. De acordo com Love, ela foi demitida de Clube da Luta depois de rejeitar a proposta de Brad Pitt para um filme de Kurt Cobain.

Love disse que explodiu com Pitt depois que ele e o diretor Gus Van Sant a abordaram sobre fazer um filme de Kurt Cobain.

Love e Cobain se casaram em 1992 e ficaram juntos até a morte dele em 1994, aos 27 anos. Van Sant acabou fazendo o drama inspirado em Cobain, Últimos Dias, estrelado por Michael Pitt, mas Love disse que esse não era o projeto de Pitt e do diretor. Ele queria a aprovação dela.

“Eu não deixaria Brad interpretar Kurt”, disse Love. “Eu explodi.. Eu não faço Fausto. Quem diabos você pensa que é?”.

Love acrescentou que disse a Pitt o seguinte: “Não sei se confio em você e não sei se seus filmes têm fins lucrativos. Eles são realmente bons filmes de justiça social, mas… se você não me entende, você meio que não entende Kurt, e eu não sinto que você entende, Brad”.

Atriz foi demitida de Clube da Luta

Foi depois de rejeitar o filme de Cobain de Pitt que Love foi demitida de Clube da Luta, disse ela. De acordo com Love, Norton deu a notícia a ela. Os dois eram parceiros românticos na época.

“Ele começou a chorar”, disse Love a Maron. “E ele disse, ‘Eu não tenho o poder!’”.

Uma fonte próxima ao filme confirmou à Variety que Love fez um teste para o papel em Clube da Luta, mas disse que não foi oferecido o papel. “Você não pode ser demitida de um emprego que não conseguiu”, acrescentou a fonte. “É do conhecimento comum que os papéis não são decididos por outros atores, mas pelo diretor.”

Fincher supostamente ligou para Love depois para confirmar que ela estava fora do filme. Bonham Carter assumiu o papel no filme, que originalmente fracassou nas bilheterias, mas desde então se tornou um dos filmes mais populares de Fincher.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.