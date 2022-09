Atriz indica que Ms. Marvel será essencial em Capitã Marvel 2

A atriz que interpreta a Ms. Marvel no MCU, Iman Vellani, indicou que a personagem será essencial em The Marvels (Capitã Marvel 2).

Um dos lançamentos da Fase 5, a sequência vai introduzir Kamala Khan nos filmes da Marvel, bem como sua dinâmica com Carol Danvers.

Continua depois da publicidade

Vellani, intérprete da jovem heroína, em recente entrevista, indicou que Kamala será a cola para unir as personagens principais do novo filme (via ScreenRant).

“Eu acho que ela tem certas expectativas sobre como esse trabalho em equipe deve ser. Ela sabe dos quadrinhos e todas essas histórias que ela ouve sobre os Vingadores”, disse ela.

“Então, não é exatamente o que ela sonhou que seria, então eu acho que Kamala é a cola do grupo e mantém essas pessoas juntas”, indicou a atriz.

Ms. Marvel está disponível no Disney+.

Mais sobre The Marvels

The Marvels é um vindouro filme baseado nos quadrinhos da Marvel, com as personagens Carol Danvers/Capitã Marvel, Kamala Khan/Ms. Marvel e Monica Rambeau.

O filme é dirigido por Nia DaCosta a partir de um roteiro de Megan McDonnell, e estrelado por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

The Marvels, a sequência de Capitã Marvel, chega aos cinemas em 27 de julho de 2023.

Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.