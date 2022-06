Atriz nega estar em Thor 4, apesar de fotos no set

A atriz Melissa McCarthy negou seu envolvimento como a vilã Hela no novo filme Thor: Amor e Trovão, desmentindo as supostas fotos no set.

Em aparição no The Tonight Show com Jimmy Fallon, a atriz confirmou que não está no elenco do novo filme da Marvel. Ela ainda contornou o assunto sobre as fotos, dizendo estar indo para uma festa de noivado com sua prima.

Continua depois da publicidade

“Você sabe o que era isso? Era eu indo para a festa de noivado da minha prima Dawn. É como você se veste para ir uma festa dessas”, disse a atriz. “Se for mesmo eu. Mas se for, foi na casa de Dawn.”

As fotos detalham McCarthy e seu marido, o diretor Ben Falcone, no set de filmagens de Thor 4. Ela aparece vestida como uma falsa Hela ao lado de Luke Hemsworth como Thor, irmão de Chris Hemsworth. Luke interpretou uma versão ator do herói de Asgard em Thor: Ragnarok.

Além das imagens no set, a listagem do IMDb sobre o elenco de Thor: Amor e Trovão confirma o envolvimento da atriz no filme.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022. Filmes e séries da Marvel podem ser assistidos pelo Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

Sobre o autor Gabriel Silveira